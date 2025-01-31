Вестник Кавказа

Увеличение газового давления в Кизилюрте привело к пожарам

Увеличение газового давления в Кизилюрте привело к пожарам
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сегодня вечером сразу в трех жилых домах в дагестанском Кизилюрте вспыхнули пожары – их причиной послужило резкое увеличение давления в городской газовой сети, зачем газовые службы экспериментировали с ним, не сообщается.

Сегодня вечером после увеличения давления в сети газоснабжения дагестанского Кизилюрта в трех жилых домах города вспыхнули пожары, сообщили в пресс-службе администрации города.

"Сегодня в трех многоквартирных домах города Кизилюрта почти одновременно произошли пожары. Причина у всех происшествий одна - резкое увеличение давления газа… Жертв и пострадавших нет"

- администрация Кизилюрта

Власти региона не сообщают, чем были вызваны столь рискованные эксперименты в газовых сетях – известно лишь, что пожары вспыхнули сразу в четырех квартирах соседних домов в трех соседних домах по улице Гагарина: к счастью, обошлось без пострадавших, огонь быстро потушили, передает РИА Новости.

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