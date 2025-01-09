Семь природных пожаров потушили за сутки на Ставрополье

На Ставрополье огнеборцы справились сразу с семью ландшафтными пожарами. Самые масштабные произошли в Предгорном и Кочубеевском округах.

В Ставропольском крае за последние 24 часа было ликвидировано семь природных пожаров. Об этом говорится в сообщении, появившемся 31 января в Telegram-канале регионального МЧС.

"Потушено семь пожаров на открытой территории, а также два – техногенных. Всего в крае 30 января произошло девять возгораний"

– пресс-служба ведомства

Самые крупные пожары случились в Предгорном и Кочубеевском округах. В Предгорном округе огонь охватил 1 тыс кв метров, а в Кочубеевском - 3 гектара.