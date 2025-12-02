Железноводск встретит Новый год забегом на 2026 метров

Жители, а при желании и гости ставропольского города-курорта Железноводска смогут в первый день нового 2026 года принять участие в полуденном забеге на символическую дистанцию в 2026 метров, причем главным будет не скорость.

В ставропольском Железноводске 1 января проведут новогодний забег обещаний, сообщил мэр города-курорта Евгений Бакулин.

"В Железноводске в первый день января состоится ежегодный новогодний забег "Бегу и обещаю…". Спортсмены преодолеют символическую дистанцию в 2026 метра по Лермонтовскому терренкуру"

- Евгений Бакулин

У горожан будет возможность отоспаться после празднования Нового 2026 года – старт забега назначен на 12:00. Впрочем, главное в нем не скорость, а желание провести этот день ярко и с пользой, отметили организаторы, передает портал "Это Кавказ".

Бегунов будут оценивать не по рекордам, а по участию – каждого из них на финише ждет горячий чай с ароматными кавказскими травами, который подарит заряд бодрости и тепла на весь предстоящий год, отметил градоначальник.

Участие в забеге бесплатное, добавил он.