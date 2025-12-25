Сергей Нарышкин поздравил Ильхама Алиева с днем рождения

Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева с днем рождения.

Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин направил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву письмо, в котором поздравил его с днем рождения.

"От руководства Службы внешней разведки Российской Федерации и себя лично поздравляю Вас с днем рождения"

– Сергей Нарышкин

Директор СВР пожелал президенту Азербайджана дальнейшей активной и конструктивной деятельности на посту главы государства, крепкого здоровья, счастья и благополучия, а также любви дорогих и близких ему людей.

"Пользуясь случаем, хочу выразить признательность за Ваше постоянное внимание и поддержку развития взаимодействия спецслужб России и Азербайджана, которое и впредь будет служить надежным гарантом обеспечения безопасности и защиты национальных интересов наших стран, сохранения мира и стабильности в регионе"

– Сергей Нарышкин

Напомним, что 24 декабря президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, в ходе которого поздравил азербайджанского коллегу с днем рождения. Главы государств также обсудили перспективы сотрудничества Москвы и Баку.