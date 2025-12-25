Экс-глава Унцукульского района Дагестана получил 7,5 лет за вымогательство

Суд в Дагестане вынес приговор в отношении экс-главы Унцукульского района Магомедова. Бывший чиновник проведет 7,5 лет в колонии строгого режима.

Бывший руководитель Унцукульского района Дагестана Шамиль Магомедов проведет за решеткой ближайшие 7,5 лет: суд вынес приговор по делу о вымогательстве и незаконном хранении оружия, передает УФСБ РФ по региону.

Как гласит версия следствия, 14 лет назад Магомедов, который сотрудничал с лидером боевиков Гаджидадаевым, потребовал $400 тыс у бизнесмена, угрожая тому расправой. Спустя шесть лет Магомедов был задержан, в его доме силовиками было найдено огнестрельное оружие.

Отбывать наказание Магомедов будет в колонии строгого режима.