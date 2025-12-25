Итоги 2025 года подвело Минобороны Армении

Коллегия при Минобороны Армении провела заседание, на котором были подведены итоги уходящего года. Оно прошло при участии главы ведомства Сурена Папикяна.

В Армении 26 декабря состоялось заседание коллегии при Минобороны, посвященное подведению итогов 2025 года. Об этом сообщил на своих страницах в соцсетях глава министерства Сурен Папикян.

"Прозвучали государственный гимн и гимн Вооруженных сил (ВС) Республики Армения. Я выступил с речью. Первый заместитель министра обороны, начальник Генерального штаба Вооруженных сил, генерал-лейтенант Эдуард Асрян, представив доклад, подробно изложил проделанную работу по каждому направлению и предстоящие задачи"

– министр обороны РА

Он отметил, что на встрече обсуждались результаты боеготовности, подготовки и управления вооруженными силами страны, связанные с морально-психологическим состоянием вопросы и приоритетные задачи на следующий год.

Папикян рассказал, что дал указания начальникам ответственных подразделений по укреплению обороноспособности ВС и более эффективной организации службы.

"В конце заседания командирам подразделений, показавших лучшие результаты в 2025 году, были вручены памятные флаги, сертификаты и сувениры"

– глава оборонного ведомства