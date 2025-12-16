Вестник Кавказа

В Тегеране прошли масштабные военные учения

© Фото: Tasnim
Власти Ирана отреагировали на потенциальную угрозу со стороны Израиля и провели масштабные военные учения в провинции Тегеран.

Корпус стражей исламской революции (КСИР) организовал масштабные военные учения на территории провинции Тегеран, информирует Mehr. 

Маневры под названием "К священному Кудсу" прошли с использованием различных родов войск, включая авиацию, наземные силы и разведывательные части. Военные КСИР отрабатывали оперативное развертывание сил и взаимодействие между частями в условиях оборонительных действий. 

В КСИР заявили, что учения показали высокий уровень подготовки военных к обороне столичного региона. В Корпусе отметили, что первый этап учений прошел в начале декабре, были задействованы батальоны "Басидж". 

Напомним, что в СМИ ранее сообщалось о возможной операции Израиля против Ирана в связи с перевооружением Тегерана после 12-дневной войны этим летом.

