В Тегеране прошли масштабные военные учения

Корпус стражей исламской революции (КСИР) организовал масштабные военные учения на территории провинции Тегеран, информирует Mehr.
Маневры под названием "К священному Кудсу" прошли с использованием различных родов войск, включая авиацию, наземные силы и разведывательные части. Военные КСИР отрабатывали оперативное развертывание сил и взаимодействие между частями в условиях оборонительных действий.
В КСИР заявили, что учения показали высокий уровень подготовки военных к обороне столичного региона. В Корпусе отметили, что первый этап учений прошел в начале декабре, были задействованы батальоны "Басидж".
Напомним, что в СМИ ранее сообщалось о возможной операции Израиля против Ирана в связи с перевооружением Тегерана после 12-дневной войны этим летом.