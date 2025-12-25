Вестник Кавказа

В Стамбуле опрокинулся микроавтобус: четыре человека погибли

В Стамбуле опрокинулся микроавтобус: четыре человека погибли
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В одном из районов Стамбула опрокинулся микроавтобус. Четыре пассажира погибли.

Дорожно-транспортное происшествие с жертвами и пострадавшими произошло в стамбульском районе Эсеньюрт. Четыре человека погибли и семь пострадали в результате опрокидывания микроавтобуса, передают турецкие СМИ. 

По данным медиа, транспортное средство перевозило рабочих. Микроавтобус съехал с дороги и перевернулся. К месту происшествия прибыли оперативные службы. 

Пострадавшим оказана медицинская помощь. Причина и обстоятельства происшествия выясняются.

