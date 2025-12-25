В Стамбуле опрокинулся микроавтобус: четыре человека погибли

В одном из районов Стамбула опрокинулся микроавтобус. Четыре пассажира погибли.

Дорожно-транспортное происшествие с жертвами и пострадавшими произошло в стамбульском районе Эсеньюрт. Четыре человека погибли и семь пострадали в результате опрокидывания микроавтобуса, передают турецкие СМИ.

По данным медиа, транспортное средство перевозило рабочих. Микроавтобус съехал с дороги и перевернулся. К месту происшествия прибыли оперативные службы.

Пострадавшим оказана медицинская помощь. Причина и обстоятельства происшествия выясняются.