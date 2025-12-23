На юго-востоке Турции построили более 455 тыс домов после землетрясения 2023 года

Эрдоган рассказал о восстановлении юго-востока Турции, который пострадал в результате разрушительного землетрясения 2023 года. По словам лидеры страны, были построены сотни тысяч домов.

Лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал о процессе восстановления юго-востока страны после катастрофического землетрясения 2023 года. По словам главы республики, возведено более 455 тыс домов.

"Мы обещали, что до конца года передадим ключи от 453 тыс. домов нашим братьям и сестрам, пострадавшим от землетрясения. На сегодняшний день мы завершили строительство 455 357 зданий. В Хатае мы построили 153 755 жилых и рабочих помещений, ключи от которых передаем сегодня местным жителям"

– Реджеп Тайип Эрдоган

По словам Эрдогана, последствия катастрофы затронули 14 млн граждан страны, ущерб для экономики страны составил $150 млрд.

Напомним, что серия разрушительных землетрясений прокатилась по юго-востоку Турции в феврале 2023 года. Эпицентром сейсмической активности стала провинция Кахраманмараш, где были зафиксированы подземные толчки магнитудой 7,7. Жертвами катастрофы в Турции стали около 50 тыс человек.