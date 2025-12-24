Вестник Кавказа

Триполи и Анкара продолжают расследование крушения самолета ливийского генштаба – премьер Ливии

© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Турция и Ливия продолжают контакты в рамках расследования крушения самолета главы Генштаба ВС Ливии аль-Хаддада. Останки аль-Хаддада были доставлены в Триполи сегодня.

Глава правительства Ливии Абдель Хамид Дбейба заявил, что Ливия и Турция продолжают взаимодействовать по вопросу расследования крушения самолета под Анкарой, в результате которого погибла делегация ливийского генштаба. 

"Расследование в координации с турецкой стороной продолжится <...> до тех пор, пока не станут ясны все обстоятельства"

– Хамид Дбейба

Как отметил Дбейба, останки погибшего начальника Генштаба ВС Ливии Мухаммеда аль-Хаддада и других ливийских генералов были доставлены в Триполи 27 декабря. 

Напомним, что крушение самолета с начальником Генштаба ВС Ливии Мухаммеда аль-Хаддада произошло вечером 23 декабря в 75 км к юго-западу от Анкары. Расследованием занимается генпрокуратура Анкары.

