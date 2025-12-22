В Анкару прибудут специалисты из Ливии для расследования авиакатастрофы

В среду в Турцию прибудет техгруппа из Ливии для участия в расследовании крушения самолета. Накануне вечером в Анкаре разбился Falcon 50, следовавший в Триполи.

В связи с крушением самолета Falcon 50 вечером 23 декабря, на борту которого находился глава генштаба ВС Ливии Мухаммед аль-Хаддад, в Анкару будет направлена группа ливийских специалистов для расследования, проинформировал второй заместитель председателя Высшего государственного совета Ливии Муса Фарадж.

"Техническая группа <...> утром направится в Анкару для участия в расследовании"

– Муса Фарадж

Он добавил, что в Ливии сформирована специальная комиссию для расследования и изучения всех деталей крушения самолета.

Крушение самолета

Воздушное судно вылетело из Анкары в Триполи, спустя примерно 40 минут после вылета экипаж сообщил о необходимости вынужденной посадки, затем самолет исчез с радаров. Обломки были найдены в районе Хаймана. На борту находились пять человек, все они погибли.

Траур в Ливии

В связи с произошедшим правительство национального единства (ПНЕ) Ливии, базирующееся в Триполи, объявило на всей территории страны трехдневный траур, передает телеканал Libya al-Ahrar.