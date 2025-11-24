Крушение самолета в Турции: погиб глава генштаба армии Ливии

Этим вечером после вылета из Анкары разбился самолет. На борту находились пять человек, в том числе глава генштаба армии Ливии.

В Турции вечером 23 декабря крушение потерпел частный самолет Falcon 50, на борту которого находился глава генерального штаба армии Ливии.

Самолет вылетел из Анкары в направлении Триполи, однако вскоре исчез с радаров.

Глава МВД Турции Али Ерликая сообщил подробности, связанные с авиакатастрофой.

"Сегодня вечером в 20:10 по местному времени из аэропорта Эсенбога в Анкаре вылетел самолет Falcon 50 с бортовым номером 9H-DFJ, направлявшийся в Триполи. На его борту находились пять человек, в том числе начальник генштаба ливийской армии Мухаммед аль-Хаддад. В 20:52 связь с самолетом была потеряна"

– Али Ерликая

Он добавил, что экипаж воздушного судна передал сообщение о том, что будет совершена вынужденная посадка в районе Хаймана, после чего связь пропала. Воздушное судно потерпело крушение в районе Хаймана. Поисково-спасательные группы обнаружили место крушения и обломки самолета. Аэропорт турецкой столицы закрыли в связи с инцидентом.

По предварительным данным, причиной крушения стала техническая неисправность.