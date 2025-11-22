Расследование крушения турецкого C-130 завершилось

Расследование крушения военно-транспортного самолета C-130 ВВС Турции завершилось. Детали транспортника отправят на экспертизу в Кайсери.
Специалисты завершили расследование крушения турецкого самолета C-130, который упал на территории Грузии. Экспертная группа уже вернулась в Турции, информирует İHA.
Сообщается, что специалисты добыли важные улики, которые позволят восстановить ход событий, приведших к катастрофе. Согласно информации медиа, продолжаются работы по транспортировке обломков разбившегося транспортника.
Отмечается, что детали упавшего самолета будут доставлены в Кайсери для проведения лабораторной экспертизы.