Расследование крушения турецкого C-130 завершилось

Расследование крушения военно-транспортного самолета C-130 ВВС Турции завершилось. Детали транспортника отправят на экспертизу в Кайсери.

Специалисты завершили расследование крушения турецкого самолета C-130, который упал на территории Грузии. Экспертная группа уже вернулась в Турции, информирует İHA. 

Сообщается, что специалисты добыли важные улики, которые позволят восстановить ход событий, приведших к катастрофе. Согласно информации медиа, продолжаются работы по транспортировке обломков разбившегося транспортника. 

Отмечается, что детали упавшего самолета будут доставлены в Кайсери для проведения лабораторной экспертизы.

