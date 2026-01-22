МИД РФ: ЕС потребует от Армении следования антироссийскому курсу

Интерес Армении к вступлению в ЕС вызывает обеспокоенность – рано или поздно ЕС потребует от Армении следовать антироссийскому курсу, сообщили в МИД РФ.

Планы Армении по евроинтеграции приведут к тому, что Евросоюз потребует, чтобы Армения следовала антироссийскому курсу, заявил директор департамента европейских проблем министерства иностранных дел России Владислав Масленников.

"На определенном этапе от любой страны-кандидата Брюссель начинает требовать полной солидарности со своей внешнеполитической линией, которая на сегодняшний день носит откровенно антироссийский характер"

– Владислав Масленников

Дипломат добавил, что следование требованиям Брюсселя не гарантирует членства в ЕС, и выразил надежду, что в Ереване это осознают. Он напомнил, что несколько стран десятилетиями ожидают членства в ЕС, но их не принимают, несмотря на следование всем требованиям.

Также он заметил в беседе с ТАСС, что Евросоюз стремительно трансформируется в военно-политический блок с курсом на конфронтацию с Россией, в связи с чем "интерес Армении к членству в этой организации не может не вызывать обеспокоенность".

"Рассчитываем на то, что Армения как страна-член Евразийского экономического союза осознает потенциальные негативные последствия от форсированного сближения с Брюсселем как для наших союзнических отношений, так и для развития интеграционных процессов на постсоветском пространстве"

– Владислав Масленников