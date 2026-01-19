Сочи вошел в тройку популярных направлений для отдыха в феврале в России

Где предпочитают отдыхать российские туристы в феврале? Каждый десятый выбирает Москву, а 6% путешественников отправляются в Сочи.

Названы самые востребованные внутренние направления для отдыха в феврале, согласно данным сервиса бронирования отелей и квартир "Твил.ру", в тройку входит Сочи.

В конце зимы россияне чаще всего отдыхают в Санкт-Петербурге – 13% всех бронирований, Москве – 11%, и Сочи – 6%. Также в феврале популярны Казань, Красная Поляна, Краснодар, Ялта, Архыз и Калининград, Домбай.

Отметим, что в феврале 2026 года проживание для туристов подешевело по сравнению с февралем прошлого года – средняя стоимость за ночь опустилась на 3%.