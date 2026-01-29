Крупнейшие частные компании Азербайджана нарастили ненефтяной экспорт на 60%

Компании из Азербайджана, которые относятся к ненефтяному сектору, нарастили экспорт на 60%. Объем поставок составил почти $600 млн.

Прошлый год стал прорывным для частных компаний Азербайджана ненефтяного сектора. Как информирует Центр анализа экономических реформ и коммуникаций Азербайджана, экспорт 10 крупнейших частных компаний составил почти $600 млн, что на 60% выше показателей 2024 года, когда стоимость поставок составила около $370 млн.

По данным Центра, крупнейшим поставщиком из АР стала "Azerbaijan International Mining Company Limited", экспорт которой составил $135 млн, что на $96 млн превысило поставки 2024 года.

Рост экспорта отмечен и у "Азербайджанского объединения по производству сахара". За год поставки выросли на 56%. Суммарно компания поставила продукции на $60 млн.

На более чем 100% вырос экспорт и у "STP Алюминий". Общий объем поставок составил $44 млн.