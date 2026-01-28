Спикер парламента Грузии прокомментировал ужесточение закона о грантах. Он подчеркнул, что республику нельзя считать чьей-то колонией, где можно устраивать все по своему усмотрению.

Грузия – это не чья-то колония, чтобы кто-то устраивал все, исходя из своих представлений. Такое заявление сделал председатель парламента страны Шалва Папуашвили, комментируя ужесточение закона о грантах.

"Кого спрашивают здесь о финансировании политики без согласия грузинского народа? Пусть спросят грузинский народ, хорошо ли это для него или нет"

– Шалва Папуашвили

Он подчеркнул, что хорошим примером финансирования неблагоприятных вопросов можно считать так называемую кампанию "коктейля Молотова", финансируемую Евросоюзом.

"Если ЕС тратит деньги на то, чтобы сжечь человека заживо и объявить это хорошим поступком, рекламировать это, чего мы должны ожидать, будет ли что-то сделано на благо Грузии?"

– спикер парламента