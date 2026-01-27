Азербайджан увеличил экспорт золота на 54% в 2025 году

В прошлом году сумма азербайджанского экспорта золота составила $326,2 млн, что на $114,4 больше аналогичного показателя 2024 года.

Азербайджан экспортировал золота на сумму $326,2 млн в 2025 году, сообщает журнал Export Review.

Уточняется, что это больше на 54% показателя 2024 года, когда сумма азербайджанского экспорта золота составила всего $211,8 млн.

Помимо золота, в список основных товаров ненефтяного экспорта Азербайджана вошли – карбамид $170,8 млн (+ 35,3%), хлопок-сырец $159,5 млн (+10%), а также орех фундук $169,9 млн (+ 34,1%).