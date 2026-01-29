Иран готов к диалогу с США по ядерной сделке

Глава МИД Ирана подтвердил настрой страны на диалог с США. Он отметил, что Исламская Республика никогда не собиралась создавать ядерное оружие.

Иран готов к возобновлению диалога с Соединенными Штатами, посвященного ядерной тематике. Такое заявление сделал глава МИД ИРИ Аббас Аракчи во время встречи в Стамбуле с турецким коллегой Хаканом Фиданом.

"Исламская республика вновь готова вступить в переговоры с США по ядерной сделке, Иран никогда не планировал создание ядерного оружия"

– иранский министр

Ранее газета The New York Times сообщила, что американский президент Дональд Трамп хочет добиться от Ирана, чтобы тот свернул свою ядерную программу, перестал обогащать уран и ограничил создание баллистических ракет.

По данным издания, в случае провалов переговоров США могут атаковать ядерные и ракетные объекты в Иране. Не исключены также операцию, направленные на ослабление властей, и рейды вооруженных сил США на территорию Исламской Республики.