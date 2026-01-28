Фидан провел обстоятельный разговор с Уиткоффом

Глава МИД Турции созвонился в пятницу со спецпредставителем президента США. Разговор состоялся перед встречай Хакана Фидана с иранским коллегой Аббасом Аракчи.

Глава МИД Турции Хакан Фидан провел обстоятельный разговор со спецпредставителем президента Соединенных Штатов Стивеном Уиткоффом по Ирану. Об этом рассказал он сам на пресс-конференции с иранским коллегой Аббасом Аракчи.

Фидан уточнил, что беседа с Уиткоффом состоялась перед встречей с главой МИД Ирана.

"У меня была очень длинная беседа со Стивеном Уиткоффом перед встречей (с Аракчи). Я также контактировал с некоторыми нашими друзьями в регионе. Сегодня мы обсудили наши национальные взгляды на проблему и в дальнейшем продолжим переговоры с американцами"

– Хакан Фидан

Он выразил надежду на то, что удастся найти компромиссное решение. "Наш регион не должен столкнуться с разрушительной войной или внезапным конфликтом, и мы не хотим, чтобы Иран оказался в изоляции и был вынужден прибегать к политике, не приемлемой для региона"

– глава МИД Турции

Он подчеркнул, что ни война, ни конфликт не являются решением.

"Мы стремимся к миру и решению проблем путем переговоров и диалога"

– турецкий министр

Он добавил, что Турция примерно понимает, на каких условиях Иран может вести переговоры и насколько далеко он может пойти в данном вопросе.

"В этом процессе есть две стороны, одна из них - Иран. Его переговорщик (Аракчи) сейчас с нами. Мы ведем с ним активные обсуждения. Конечно же, наш президент прилагает большие усилия для разрешения основного спора между Ираном и США, особенно по ядерному вопросу и некоторым другим темам"

– глава турецкого внешнеполитического ведомства