Вестник Кавказа

Минфин США объявил о новых антииранских санкциях

Минфин США объявил о новых антииранских санкциях
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Министерство финансов США расширило санкции против Ирана – под них попали главы МВД и еще шесть граждан страны, а также две зарегистрированные в Лондоне британские компании, сотрудничавшие с КСИР.

Министерство финансов США дополнило санкционный пакет против Ирана, добавив в него рестрикции в отношении министра внутренних дел Ирана Эскандара Момени и еще шести граждан страны, говорится в сообщении Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) ведомства.

Под американскими санкциями оказались руководитель разведывательного управления КСИР и главы региональных подразделений полиции и командующие силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в иранских провинциях Гилян, Керманшах, Тегеран и Хамадан, передает ТАСС.

Попали под новые антииранские санкции и две зарегистрированные в Лондоне британские компании Zedcex Exchange и Zedxion Exchange: специализирующиеся на финансовых и страховых услугах, они были включены в санкционный список за связи с КСИР. По данным американского финансового ведомства, только одна из них - Zedcex Exchange - с августа 2022 года обработала транзакций на $94 млрд, говорится в сообщении Минфина. 

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
860 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.