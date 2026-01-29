Минфин США объявил о новых антииранских санкциях

Министерство финансов США расширило санкции против Ирана – под них попали главы МВД и еще шесть граждан страны, а также две зарегистрированные в Лондоне британские компании, сотрудничавшие с КСИР.

Министерство финансов США дополнило санкционный пакет против Ирана, добавив в него рестрикции в отношении министра внутренних дел Ирана Эскандара Момени и еще шести граждан страны, говорится в сообщении Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) ведомства.

Под американскими санкциями оказались руководитель разведывательного управления КСИР и главы региональных подразделений полиции и командующие силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в иранских провинциях Гилян, Керманшах, Тегеран и Хамадан, передает ТАСС.

Попали под новые антииранские санкции и две зарегистрированные в Лондоне британские компании Zedcex Exchange и Zedxion Exchange: специализирующиеся на финансовых и страховых услугах, они были включены в санкционный список за связи с КСИР. По данным американского финансового ведомства, только одна из них - Zedcex Exchange - с августа 2022 года обработала транзакций на $94 млрд, говорится в сообщении Минфина.