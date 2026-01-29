Три новых гостиницы высокого класса появятся в Нальчике к 2026 году

Власти КБР представили план развития туринфраструктуры: три новых отеля в Нальчике, пятизвездочные проекты и инвесторы в Приэльбрусье.

В Кабардино-Балкарии объявили о планах по строительству трех новых гостиниц категории "четыре звезды" и выше в Нальчике. Реализация проекта запланирована на 2026 год, сообщил министр экономического развития КБР Борис Рахаев.

"В городе Нальчике у нас намечается где-то три большезвездочные гостиницы, также будут еще меньшего размера. Суммарно мы рассчитываем 2026 год закрыть не ниже, чем порядка 4 тысяч мест, где можно размещать одновременно"

— Борис Рахаев

Министр пояснил, что задача предпринимателей выходит за рамки удовлетворения текущего рыночного спроса и направлена на создание конкурентоспособных объектов размещения высшего класса. Для этого они изучают и внедряют лучшие практики из других регионов. Министр сообщил, что при существующих 670 объектах размещения в республике уже есть конкретные проекты отелей категории "пять звезд", реализация которых ожидается к концу 2026 года.

Крупные проекты, по словам спикера, также планируются в Приэльбрусье. Регион привлк инвесторов, получивших земельные участки без торгов на общую сумму более 300 млн рублей. Один из этих инвесторов намерен продолжить реализацию проекта в санаторно-курортной зоне.