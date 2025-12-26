Вестник Кавказа

В столице Абхазии укрепили подпорную стену набережной

Центральная набережная в Железноводске
© Фото: Исмаил Агакишиев/ “Вестник Кавказа“
Власти Абхазии начали подготовку к предстоящему высокому туристическому сезону: сегодня в абхазкой столице завершился ремонт подпорной стены на набережной Сухума, далее начнется реконструкция самой набережной.

Один, и, пожалуй, главный туристический объект в исторической части набережной Сухума подготовили к предстоящему высокому туристическому сезону, сообщили в администрации абхазской столицы.

Как поведал заместитель главы администрации столицы Константин Тарба, агрессивная морская среда разрушила несущие конструкции стены, из-за чего возникли трудности в проведении реконструкции самой набережной, передает Sputnik Абхазия.

"Работы включали в себя укрепление стены протяженностью 54 м. Установлены 24 буронабивные сваи длиной по 8 м каждая. Все работы выполнены в соответствии с требованиями и в обозначенные сроки"

- Константин Тарба

Сейчас в Сухуме продолжается масштабная реконструкция набережной, начавшаяся еще в прошлом году, завершить ее планируется до начала курортного сезона, добавил замглавы горадминистрации.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
775 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.