В столице Абхазии укрепили подпорную стену набережной

Один, и, пожалуй, главный туристический объект в исторической части набережной Сухума подготовили к предстоящему высокому туристическому сезону, сообщили в администрации абхазской столицы.
Как поведал заместитель главы администрации столицы Константин Тарба, агрессивная морская среда разрушила несущие конструкции стены, из-за чего возникли трудности в проведении реконструкции самой набережной, передает Sputnik Абхазия.
"Работы включали в себя укрепление стены протяженностью 54 м. Установлены 24 буронабивные сваи длиной по 8 м каждая. Все работы выполнены в соответствии с требованиями и в обозначенные сроки"
- Константин Тарба
Сейчас в Сухуме продолжается масштабная реконструкция набережной, начавшаяся еще в прошлом году, завершить ее планируется до начала курортного сезона, добавил замглавы горадминистрации.