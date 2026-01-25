Вестник Кавказа

Рейс Стамбул-Тегеран аварийно приземлился в Анкаре

Крыло самолета
© Фото: Ярослав Лобанов/ “Вестник Кавказа“
Пассажирский самолет из Стамбула не долетел до Тегерана – воздушное судно выполнило вынужденную посадку в столице Турции, вместо столицы Ирана.

Самолет рейса Стамбул-Тегеран перевозчика AJet выполнил аварийную посадку в аэропорту Эсенбога в Анкаре.

Сообщается, что Boeing 737 вылетел из стамбульского аэропорта Сабиха Гекчен и направлялся в столицу Ирана, однако в небе над городом Кыршехир, которы находится в 150 км он Анкары, объявил чрезвычайную ситуацию. Затем воздушное судно совершило посадку в аэропорту турецкой столицы.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
1250 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.