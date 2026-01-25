Рейс Стамбул-Тегеран аварийно приземлился в Анкаре

Пассажирский самолет из Стамбула не долетел до Тегерана – воздушное судно выполнило вынужденную посадку в столице Турции, вместо столицы Ирана.
Самолет рейса Стамбул-Тегеран перевозчика AJet выполнил аварийную посадку в аэропорту Эсенбога в Анкаре.
Сообщается, что Boeing 737 вылетел из стамбульского аэропорта Сабиха Гекчен и направлялся в столицу Ирана, однако в небе над городом Кыршехир, которы находится в 150 км он Анкары, объявил чрезвычайную ситуацию. Затем воздушное судно совершило посадку в аэропорту турецкой столицы.