Полсотни туристов застряли на подъемнике в Турции

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
На северо-западе Турции эвакуируют людей, застрявших в подъемнике. Инцидент случился на горнолыжном курорте Улудаг.

На горнолыжном курорте на северо-западе Турции не могут выбраться из подъемника более 50 туристов. Об этом рассказали 31 января в губернаторстве Бурсы.

Там отметили, что люди застряли в подъемнике из-за технической неисправности оборудования. Согласно предварительным данным, российских граждан среди этой группы нет.

Инцидент случился на подъемнике отеля Fahri. В настоящее время проводится эвакуация, передает РИА Новости.

"Сейчас ведется эвакуация 51 туриста, пострадавших нет. Что касается россиян, по предварительным данным, среди отдыхающих – местные граждане"

– представитель властей

