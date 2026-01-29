Иран пригрозил США атакой на посольства страны на Ближнем Востоке

В Иране рассматривают вариант с атакой американских посольств на Ближнем Востоке. Исламская Республика готова пойти на это, если США захотят напасть на нее.

Иран может нанести удары по посольствам Соединенных Штатов в ряде стран Ближнего Востока. Об этом секретарь Высшего совета нацбезопасности страны Али Лариджани сообщил региональным государствам.

По данным осведомленных источников, Лариджани контактировал по этому вопросу с официальными лицами Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) и Катара.

Секретарь Совбеза ИРИ отметил, что Исламская Республика пойдет на этот шаг, если США вздумают атаковать ее.