Ирану не нужна война – Пезешкиан

Новая война на Ближнем Востоке приведет к его дестабилизации, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан. Он подчеркнул, что от это войны не выиграет никто.

Иран не стремится к войне. Такое заявление сделал президент страны Масуд Пезешкиан во время телефонного разговора с египетским коллегой Абдель Фаттахом ас-Сиси.

Он подчеркнул, что ни Соединенные Штаты, ни Исламская Республика не выиграют ничего от новой войны на Ближнем Востоке. Пезешкиан добавил, что эта война дестабилизирует весь регион.

"Исламская Республика Иран не стремилась и не стремится к войне ни в каком виде, и она глубоко убеждена, что война не будет в интересах Ирана, Соединенных Штатов или региона"

– президент ИРИ

Он также рассчитывает на то, что США осознали, что угрозами и силой заставить Иран начать переговоры невозможно.

"Очевидно, что любая агрессия или нападение на территорию Исламской Республики Иран встретит решительный и авторитетный ответ, однако Иран продолжает стремиться к решению вопросов дипломатическим путем"

– Масуд Пезешкиан