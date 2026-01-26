Израиль нанес новые удары по югу Ливана

Израильская армия уничтожила технику и склады "Хезболлы" на юге Ливана. Также был ликвидирован один из членов радикальной организации.

ЦАХАЛ продолжает методическое уничтожение военных объектов "Хезболлы" на территории Ливана.

По данным пресс-службы армии Израиля, военные еврейского государства атаковали инженерный транспорт "Хезболлы" в районе Мазраат-Абудия на юге Ливана. Как отметили в ЦАХАЛ, техника использовалась радикалами для восстановления своей инфраструктуры. Также израильские военные уничтожили представителя радикального движения в районе Эд-двейра.

Как отметили в пресс-службе ЦАХАЛ, армия Израиля также ликвидировала арсеналы "Хезболлы", в которых хранились противотанковые ракеты. Также были уничтожены другие склады, которые использовались для хранения оружия.