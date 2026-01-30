Вестник Кавказа

Прокачка газа по "Турецкому потоку" выросла на 11%

Прокачка газа по "Турецкому потоку" выросла на 11%
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Экспорт российского газа по "Турецкому потоку" вырос на 11% в январе. В некоторые дни загрузка магистрали составила 100%.

Экспорт российского газа по "Турецкому потоку" вырос на 11% в январе. В некоторые дни загрузка магистрали составила 100%. 

Поставки газа по европейскому маршруту "Турецкого потока" выросли в первый месяц 2026 года на 11%. Объем экспорта "голубого топлива" составил 1,73 млрд кубометров. 

Согласно информации европейских операторов, ветка была загружена на 98%. При этом в половине дней месяца ветка была загружена максимально. 

Напомним, что по "Турецкому потоку" российский газ поставляется в Турцию по дну Черного моря. Мощность поставок составляет 31 млрд кубометров.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
755 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.