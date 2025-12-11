Вестник Кавказа

В странах ЕАЭС начинает работать полноценный рынок лекарств

В странах ЕАЭС начинает работать полноценный рынок лекарств
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Страны Евразийского экономического союза завершают переходный период к общему рынку лекарств и приняли для этого 52 технических регламента, 48 из которых уже работают, рассказал министр ЕЭК Валентин Татарицкий.

Министр по техническому регулированию ЕЭК Валентин Татарицкий провел пресс-конференцию в Москве, на которой рассказал об итогах развития общих в ЕАЭС рынков лекарственных средств в уходящем 2025 году.

Министр отметил: в странах объединения завершается переходный период к полномасштабному функционированию общего рынка лекарств, который будет работать по единым правилам – уже подано около 50 тыс заявлений и выдано более 13 тыс регистрационных удостоверений, передает Sputnik Казахстан.

"В области фармацевтического инспектирования на соответствие производителей требованиям Правил GMP Союза проведено более 3,6 тыс инспекций и подано около 5 тыс заявлений на выполнение инспекций площадок на таможенной территории ЕАЭС и за ее пределами"

- Валентин Татарицкий

Активно развиваются общие рынки медицинских изделий – на них уже работают единые правила проведения мониторинга безопасности, качества и эффективности.

С 1 января 2026 года регистрация медицинских изделий будет проводиться только по единым правилам, соответствующим обязательным требованиям к продукции в ЕАЭС. Принято 52 технических регламента, 48 из них уже работают, добавил министр.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
820 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.