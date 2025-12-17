Варданяну запросили пожизненное лишение свободы

В Баку 18 декабря состоялось очередное судебное заседание в рамках уголовного процесса в отношении активного участника и организатора сепаратистского режима в Ханкенди Рубена Варданяна. Он обвиняется в терроризме, военных преступлениях, преступлениях против мира и человечности.
Заседание проходило в Бакинском военном суде. В ходе выступления прокурор потребовал для Варданяна наказание в виде пожизненного заключения.
Рубен Варданян проходит обвиняемым сразу по нескольким уголовным делам. Его обвиняют в нарушении законов и обычаев войны, спонсорстве терроризма и других преступлениях. В частности, он возглавлял управлявшееся из Еревана сепаратистское сообщество на территории Азербайджана, причастное к особо тяжким преступлениям.