"Газпром Армения" инвестирует в инфраструктуру страны $390 млн

За пять лет до 2030 года единственный оператор газоснабжения в Армении компания "Газпром Армения" инвестирует в газовую инфраструктуру страны 390 миллионов долларов, ее программа одобрена КРОУ Армении.

Комиссия по регулированию общественных услуг (КРОУ) Армении сегодня одобрила инвестиционную программу газового оператора страны компании "Газпром Армения" на 2026-30 годы в сумме 150,3 млрд драмов ($390 млн).

Планируется, что на ремонт магистральных газопроводов за этот период будет затрачено около $122 млн, причем основные работы будут проводиться в 2028-39 годах и придутся на ремонт кольцевого газопровода вокруг Еревана, а также инфраструктур из Еревана в Севан и Иджеван, передает Sputnik Армения.

С учетом активной жилой застройки Еревана будут выделены средства на газификацию новых жилых объектов столицы, в том числе пригородного квартала Нор Харберд.

Еще одна графа расходов компании - замена более 52 тыс газовых счетчиков, на их закупку и подключение новых абонентов будет выделено свыше 4 млрд драмов.

Программа предусматривает и ремонт магистрального газопровода у границы с Грузией.

Напомним, "Газпром Армения" – единственный оператор газоснабжения в Армении.