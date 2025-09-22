Нерадивые строители оставили без газа часть Еревана

Жителям домов на десяти улицах Еревана на некоторое время придется приспособиться готовить еду на электроприборах – минувшей ночью они остались без газа из-за нерадивых строителей, сообщили в мэрии армянской столицы.
"В ходе земляных работ, проводимых другой организацией, был поврежден подземный газопровод среднего давления, в связи с чем с 04:00 21 октября прекращена подача газа потребителям в районе ряда улиц"
- ЗАО "Газпром Армения"
Без газа остались жилые дома на улицах Хоренаци, Тиграна Меца, Хоренаци 3-й тупик, Глинки, Христофора, Севана, Заваряна, Аршакуняц и Агатангегоса – все они находятся в центральном ереванском районе Сари Тах рядом с Площадью Республики, на которой расположено здание правительства Армении, передает NEWS.am.
Коммунальные службы города уже начали аварийно-восстановительные работы, после завершения которых подача газа в дома будет восстановлена. Сколько продлится ремонт, пока неизвестно.