Нерадивые строители оставили без газа часть Еревана

В ходе ночных земляных работ в Ереване строители повредили подземную нитку газопровода среднего давления, из-за чего без голубого топлива остались жители десяти улиц армянской столицы.

Жителям домов на десяти улицах Еревана на некоторое время придется приспособиться готовить еду на электроприборах – минувшей ночью они остались без газа из-за нерадивых строителей, сообщили в мэрии армянской столицы.

"В ходе земляных работ, проводимых другой организацией, был поврежден подземный газопровод среднего давления, в связи с чем с 04:00 21 октября прекращена подача газа потребителям в районе ряда улиц"

- ЗАО "Газпром Армения"

Без газа остались жилые дома на улицах Хоренаци, Тиграна Меца, Хоренаци 3-й тупик, Глинки, Христофора, Севана, Заваряна, Аршакуняц и Агатангегоса – все они находятся в центральном ереванском районе Сари Тах рядом с Площадью Республики, на которой расположено здание правительства Армении, передает NEWS.am.

Коммунальные службы города уже начали аварийно-восстановительные работы, после завершения которых подача газа в дома будет восстановлена. Сколько продлится ремонт, пока неизвестно.