В Махачкале построят дорогу за 6 млрд руб

Северный обход Махачкалы построят за 6,2 млрд руб. Подрядчика выберут на конкурсной основе.

Участок северного обхода Махачкалы построят за 6,2 млрд руб. Проект реализуют на конкурсной основе, отбор подрядчиков уже стартовал.

Отметим, что проект является частью автомобильной магистрали Р-215 Астрахань — Махачкала. Компании могут подать заявки до 14 января следующего года, средства на реализацию проекта поступят из федерального бюджета.

Победителю конкурса предстоит не только выполнить работы по строительству дороги, но также реконструировать газопроводы и провести благоустройство. Работы должны быть выполнены к ноябрю 2027 года.