Грузинские власти не хотят уничтожать оппозицию – вице-спикер парламента

Уничтожение оппозиции не входит в число целей грузинского правительства, заявил вице-спикер парламента Георгий Кахиани, комментируя планы руководства страны по запрету некоторых оппозиционных партий.

По его словам, задача, напротив, заключается в формировании в Грузии развитой партийной системы, в рамках которой, кроме правительства, будут присутствовать сильные партии от оппозиции.

"А радикальные, деструктивные группы не будут монополизировать оппозиционное крыло"

– Георгий Кахиани

Напомним, в октябре стало известно о внесении изменений правящей "Грузинской мечтой" в органический закон "О Конституционном суде Грузии". Согласно нововведениям, люди, связанные с признанной антиконституционной политической партией, не смогут баллотироваться на выборах, как в парламент, так и муниципальных, а также работать на высоких должностях. Более того, таким лицам запретят вступать в другие партии и создавать их. Существующим партиям будет нельзя вступать в какое-либо взаимодействие с этими людьми.