Вестник Кавказа

Трамп готовит обращение к гражданам США

Дональд Трамп
© Фото: Белый дом
Американский лидер анонсировал обращение к нации. При этом он не уточнил, на какую тему собирается выступить перед гражданами США.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выступит завтра с обращением к нации. Об этом он сам написал 16 декабря на своих страницах в социальных сетях.

Он уточнил, что выступление запланировано на 21:00 по вашингтонскому времени (четверг, 5:00 мск).

"Дорогие американцы, завтра вечером я выступлю с обращением к нации в прямом эфире из Белого дома в 9 часов вечера по восточному времени. Я с нетерпением жду "встречи" с вами"

– американский лидер

Трамп отметил, что это был отличный год для США, добавив при этом, что лучшее еще впереди.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
875 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.