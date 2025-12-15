ЕС оставил Грузию без финансовой помощи

По итогам этого года Грузия не получит от ЕС 120 млн евро финансовой помощи, в 2026 году финансирования также, скорее всего, не случится. рассказали в ЕК.

Европейский союз в 2025 году оставил Грузию без финансовой помощи в размере 120 млн евро, пишет газета "Известия" со ссылкой на Еврокомиссию.

В прошлом году ЕС заморозил помощь Грузии в размере 120 млн евро из-за несоответствия страны демократическим критериям. Эти средства Тбилиси не получит и в 2025 году.

"Никаких мер поддержки на этот год не было запланировано"

– ЕК

Возобновление финансовой помощи в 2026 году также маловероятно, добавили в Еврокомиссии.

"Это не означает полного прекращения финансирования со стороны ЕС, но значительное финансирование на государственном уровне в следующем году маловероятно, если не произойдут явные политические изменения"

– депутат Европарламента Томаш Здеховски