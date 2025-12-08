В Кисловодске намерены вдвое нарастить турпоток к 2030 году

Власти Кисловодска планируют в два раза увеличить турпоток к 2030 году. В этом году число остановившихся в гостиницах города туристов ожидается на уровне 200 тыс человек.

Администрация Кисловодска планирует нарастить туристический поток в течение пяти лет. Власти курортного города намерены добиться двукратного увеличения турпотока, поведала глава управления по туризму и культуре Элеонора Даниэльян.

"Задача была до 2030 года увеличить туристический поток в два раза — эту задачу мы уже выполнили в 2025 году и планируем еще в два раза увеличить турпоток до 2030 года"

– Элеонора Даниэльян

По словам чиновницы, количество постояльцев в объектах размещения города выросло на более чем 40% с 2022 года. Ожидается, что в этом году суммарное число туристов превысит 200 тыс человек.