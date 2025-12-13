Землетрясение потрясло во вторник восток Грузии

Сейсмологи зарегистрировали сегодня днем подземные толчки в восточной части Грузии. В результате землетрясение ни один человек не пострадал.

Во вторник, 16 декабря, в восточной части Грузии произошло землетрясение. Об этом сообщают местные средства массовой информации.

Магнитуда подземных толчков составила 3,5. Они были зарегистрированы в 16:39 по тбилисскому времени (15:39 мск) в 10 км к западу от города Гурджаани.

Эпицентр землетрясения располагался неподалеку от села Череми.

Информация о разрушениях и пострадавших не поступала.