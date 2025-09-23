Вестник Кавказа

Старейшая мечеть Москвы вновь откроется 19 декабря

Московская историческая мечеть
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В ДУМ РФ сообщили о скором открытии самой старой мечети российской столицы. В ближайшую пятницу мечеть откроется для прихожан.

Историческая мечеть Москвы возобновит работу после реставрации 19 декабря, об этом заявил председатель Духовного управления мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ), муфтий Равиль Гайнутдин на открытии XXI Международного мусульманского форума сегодня.

"В предстоящую пятницу, в день Джума мы открываем после реставрации Историческую мечеть Москвы – самый старый из сохранившихся мусульманских храмов столицы. Ему исполняется 200 лет"

– Равиль Гайнутдин

Председатель ДУМ РФ добавил, что в свое время мечеть стала центром московского района Татарская слобода, образовавшегося в XIV веке. Община получила участок для строительства мечети в качестве пожертвования от купца, отметил он.

"Примечательно, что участок земли для этой мечети пожертвовал общине бухарский купец Назарбай Хошалов"

– Равиль Гайнутдин

Московская историческая мечеть была сооружена в 1823 году, минарет был достроен в 1881 году.

Отметим, что прошлая реконструкция первой мечети Москвы была проведена в начале 90-х годов прошлого века на средства посольства Саудовской Аравии.

