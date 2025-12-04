Вестник Кавказа

Старые маяки в России превратят в туристические объекты

Маяк
© Фото: Мария Уткина/ “Вестник Кавказа“
В России старые маяки могут стать объектами притяжения туристов. Президент РФ поручил проработать этот вопрос кабмину совместно с "Русским географическим обществом".

Российский лидер Владимир Путин дал поручение правительству и РГО принять меры для того, чтобы закрытые маяки в РФ могли стать туристическими объектами.

"Правительству Российской Федерации совместно с всероссийской общественной организацией "Русское географическое общество" принять меры, позволяющие создавать на базе действующих и выведенных из эксплуатации маяков, не имеющих стратегического значения, объекты туристского показа"

– поручение президента

Документ опубликован 15 декабря на сайте Кремля. Доклад об исполнении поручения ожидается до 1 апреля следующего года.

Ранее с идеей использовать недействующие маяки как объекты для привлечения туристов выступил глава РГО, секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.

Всего на территории РФ насчитывается порядка 250 маяков.

