Между Азербайджаном и рядом стран частично отменен визовый режим

Ильхам Алиев 15 декабря утвердил ряд соглашений между Азербайджаном и рядом стран о частичной отмене визового режима.

Взаимный безвизовый режим вводится между Азербайджаном и Мальдивами, также вводится частичная отмена виз с несколькими странами.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал сегодня закон о ратификации "Соглашения между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Мальдивской Республики о взаимном освобождении от визовых требований владельцев общегражданских паспортов". Таким образом, граждане Азербайджан и Мальдив смогут совершать визиты в другое государство, не оформляя виз.

Также Ильхам Алиев подписал законы об утверждении еще нескольких двусторонних соглашений – с Бахрейном, Доминиканой, Суринамом, Анголой, Гвинеей-Бисау:

"Соглашение между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Королевства Бахрейн об освобождении от визовых требований владельцев дипломатических паспортов";

"Соглашение между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Доминиканской Республики об освобождении владельцев дипломатических и служебных/официальных паспортов от визовых требований";

"Соглашения между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Республики Суринам об освобождении владельцев дипломатических и служебных паспортов от визовых требований";

"Соглашения между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Республики Ангола о взаимном освобождении от виз для владельцев дипломатических и служебных паспортов";

"Соглашение между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Республики Гвинея-Бисау о взаимном освобождении от виз владельцев дипломатических, служебных и специальных паспортов".

Все соглашения были подписаны в Нью-Йорке 22-25 сентября 2025 года.