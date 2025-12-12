Обвинения России в недостаточной поддержке Ирана по СВПД безосновательны – МИД РФ

Россия всегда поддерживала Иран, претензии в недостаточной поддержке в рамках ядерного соглашения не могут быть предъявлены, заявил глава МИД РФ. Он также дал оценку возобновлению антииранских санкций и самому механизму snapback.

Глава МИД России Сергей Лавров в интервью медиакорпорации "Гостелерадио Ирана" дал оценку возобновлению санкций ЕС против Ирана и назвал обвинения в адрес РФ в недостаточной поддержке Ирана в рамках СВПД "попытками с негодными средствами".

Прежде всего министр прокомментировал западные заявления о том, что в случае, если отношения между Тегераном и Вашингтоном наладятся, Москва "бросит" Тегеран.

"Я уже вам ответил, что они врут. Пусть приведут хоть один пример, когда ради отношений с какой-то одной страной – большой, великой – мы предали другую, нашего давнего друга и соратника?"

– Сергей Лавров

Также он назвал нечестным и жульническим решение Европы о восстановлении антииранских санкций с использование механизма snapback, по мнению дипломата, "это был позор европейской дипломатии".

Глава российского внешнеполитического ведомства также отверг обвинения в адрес России в недостаточных усилиях по поддержке Ирана в рамках СВПД.

"Знаю, что в иранском обществе было много комментариев. Сейчас эти комментарии сохраняются, в том числе там пытаются обвинить Российскую Федерацию в том, что мы чего-то где-то не доглядели, не доделали. Это "попытки с негодными средствами"

– Сергей Лавров

В каждой стране можно услышать разные мнения, заметил министр. При этом он подчеркнул, что никакие претензии Москве ни нынешние, ни бывшие политики предъявить не могут – РФ на всех этапах развития переговоров по иранской ядерной программе поддерживала ИРИ.

Глава МИД РФ напомнил, что механизм snapback был согласован в рамках ядерного соглашения напрямую между Ираном и США, ни Россия, ни Китай в этом процессе не участвовали. По его словам, иранская сторона заверила, что не будет нарушать условий соглашения, потому не было подозрений, что snapback может нести какие-то риски.

"Иранские коллеги не учли того, что американцы могли в любой момент сами отказаться выполнять свои обязательства, что они и сделали. Это не ошибка. Потому что никто не сомневался, что Иран не будет нарушать. Но, как говорится, пришла беда, откуда не ждали"

– Сергей Лавров