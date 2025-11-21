Вестник Кавказа

Прямая линия с главой КБР пройдет 24 декабря

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков проведет прямую линию с жителями республики, на вопросы он ответит 24 декабря.

Традиционная прямая линия с главой Кабардино-Балкарии Казбеком Коковым назначена на 24 декабря, об этом рассказал глава республики на своих страницах в соцсетях.

По его словам, мероприятие стартует в полдень. Его трансляцию можно будет посмотреть на официальных страницах главы КБР и администрации главы КБР во "Вконтакте", а также на телеканале "Россия 24" и "1 КБР". Кроме того, послушать вопросы и ответы можно будет также на Радио России (101.8 FM) и Радио Кабардино-Балкарии (99.5 FM).

Чтобы задать вопрос, можно воспользоваться чат-ботом в МАХ или позвонить в колл-центр, который начнет работать завтра.

