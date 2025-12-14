Вестник Кавказа

Проезд по горной дороге в двух районах открыли в Дагестане

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Дорожные службы Дагестана разблокировали засыпанную снегом автодорогу "Хасавюрт - Тлох" на участках в двух района республики.

Движение автомобилей снова стало возможно на дороге в горах в Гумбетовском и Казбековском районах, такое сообщение распространил Дагестанавтодор.

Автотранспорт может двигаться по временной схеме по трассе регионального значения Хасавюрт - Тлох на Харибском перевале (отрезок 40-й - 58-й км).

Параллельно продолжаются работы по полной расчистке дороги. Они ведутся на трех бульдозерах ДТ-75.

В ведомстве напомнили, что в горах на перевалах любые, даже самые малозаметные изменения погоды могут приводить к снежным заносам и гололеду.

"Без крайней необходимости избегайте поездок через перевалы в ночное время. Также напоминаем о необходимости перейти на зимнюю резину!"

– Дагестанавтодор

