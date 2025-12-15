Текущие отношения с Россией охарактеризовали в Иране

Иран сотрудничает с Россией во всех сферах, сообщил глава МИД ИРИ Аббас Аракчи. В частности, он отметил, что стороны развивают межпарламентское сотрудничество.

Отношения России и Ирана носят всесторонний характер. Об этом заявил глава МИД Исламской Республики Аббас Аракчи в ходе встречи 16 декабря с комитетом по международным делам Госдумы.

Он отметил, что взаимодействие сотрудничество двух стран охватывает все сферы.

Руководитель внешнеполитического ведомства также указал на то, что Москва и Тегеран развивают межпарламентские связи.

Напомним, 16 декабря глава МИД Ирана прибыл с визитом в РФ. В ходе поездки он проведет переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым. Ожидается, что министры обсудят ситуацию вокруг ядерной программы ИРИ, двусторонние отношение и оборонное сотрудничество.