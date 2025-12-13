Ильхам Алиев предложил помилование для 20 тыс осужденных

Массовая амнистия объявлена в Азербайджане по случаю "Года Конституции и Суверенитета". Она затронет несколько десятков тысяч человек.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выступил с инициативой об объявлении амнистии в связи с "Годом Конституции и Суверенитета". Об этом сказано в сообщении, опубликованном 15 декабря на портале главы государства.

Согласно проекту закона об амнистии, от наказания или уголовной ответственности освободят лиц, участвовавших в боевых действиях, которые проводились для защиты суверенитета и территориальной целостности АР, включая Отечественную войну и антитеррористическую операцию в сентябре 2023 года, а также близких родственников лиц, погибших или пропавших без вести в ходе этих операций, лиц, ставших инвалидами в результате военной провокации Армении против гражданского населения, а также женщин, лиц, достигших 60 лет, несовершеннолетних на момент совершения преступления и других лиц.

Кроме того, из тюрьмы выпустят или сократят срок наказания лицам, приговоренным к лишению свободы за преступления, которые не представляют серьезной общественной опасности или являются менее тяжкими, а также за преступления, совершенные по неосторожности.

В общей сложности закон об амнистии коснется свыше 20 тыс человек.