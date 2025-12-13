Вестник Кавказа

Спецслужбы Израиля нашли след "Хезболлы" в теракте в Сиднее – СМИ

© Фото: Telegram-канал Владимира Соловьева
The Telegraph: спецслужбы Израиля выявили связи теракта в Австралии с одним из подразделений "Хезболлы". Также устанавливается причастность к нападению ХАМАС.

Израильские спецслужбы увязывают теракт в Сиднее с одним из подразделений "Хезболлы", передает The Telegraph. 

По данным медиа, к атаке может быть причастно подразделение 910 "Хезболлы", которое выполняет операции в других странах. На это, по мнению израильских специалистов, указывает характер нападения. 

Сейчас спецслужбы еврейского государства также проверяют возможную причастность к теракту "Лашкар-е-Тайба" (запрещенная в России террористическая организация) и ХАМАС. 

Власти Австралии пока не рассматривают версию об иностранной террористической силе, которая могла организовать нападение. Глава правительства Австралии Энтони Альбанезе также отверг связь между признанием Канберрой Палестины и терактом, на что ранее указал израильский премьер Биньямин Нетаньяху.

