Минфин США не дал американскому инвестбанку купить активы "ЛУКОЙЛа"

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Министерство финансов США не приняло заявку американского инвестиционного банка Xtellus Partners, который попытался купить зарубежные активы "ЛУКОЙЛа".

Инвестбанк Xtellus Partners не смог приобрести зарубежные активы российского "ЛУКОЙЛа" – его заявка была отклонена Минфином США (OFAC), сообщает Reuters, ссылаясь при этом на осведомленные источники.

Почти неделю назад, 9 декабря, Xtellus предложил передать доходы, которые будут получены от продажи зарубежных активов "ЛУКОЙЛа", на возмещение убытков американских акционеров компании, причиной которых стала СВО. Сделать это инвестбанк планировал в рамках безденежной сделки, обменяв акции "ЛУКОЙЛа", которыми владеют американские инвесторы, на зарубежные активы Xtellus.

Стоит отметить, что банк Xtellus представляет интересы миллиардера Тодда Боэли, владельца ФК "Челси", и Allied Investment Partners (ОАЭ).

