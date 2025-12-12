Минфин США не дал американскому инвестбанку купить активы "ЛУКОЙЛа"

Министерство финансов США не приняло заявку американского инвестиционного банка Xtellus Partners, который попытался купить зарубежные активы "ЛУКОЙЛа".

Инвестбанк Xtellus Partners не смог приобрести зарубежные активы российского "ЛУКОЙЛа" – его заявка была отклонена Минфином США (OFAC), сообщает Reuters, ссылаясь при этом на осведомленные источники.

Почти неделю назад, 9 декабря, Xtellus предложил передать доходы, которые будут получены от продажи зарубежных активов "ЛУКОЙЛа", на возмещение убытков американских акционеров компании, причиной которых стала СВО. Сделать это инвестбанк планировал в рамках безденежной сделки, обменяв акции "ЛУКОЙЛа", которыми владеют американские инвесторы, на зарубежные активы Xtellus.

Стоит отметить, что банк Xtellus представляет интересы миллиардера Тодда Боэли, владельца ФК "Челси", и Allied Investment Partners (ОАЭ).