Кавминводы вошли в пять самых популярных направлений на Новый год

Стали известны пять главных направлений на Новый год-2026. В РСТ перечислили регионы, новогодний спрос на которые этой зимой вырос сильнее всего.

Согласно исследованию Российского союза туриндустрии (РСТ), Кавказские Минеральные Воды на Ставрополье оказались в числе направлений, который на Новый год-2026 показывают лучшую динамику бронирований.

Первое место по приросту бронирований показала Рязань – новогодняя столица России 2025/2026. Россияне стали бронировать отдых в этом городе на 25% чаще этой зимой, желая увидеть рязанский Кремль и побывать в музее леденца.

Второе место по росту спроса занял Екатеринбург – плюс 22%. Туристов манит ледовый городок, архитектура и театры.

На 20% этой зимой стали популярнее Кострома с Теремом Снегоурочки и "Фабрикой Мороза-Мастера" и Кавминводы. Ставропольский регион влечет россиян санаторным отдыхом, прогулками по парках и горам и возможностью отправиться на экскурсии в другие регионы СКФО.

Замыкает пятерку Владивосток, рост спроса составил 10%. Туристы едут в этот город ради морской гастрономии, набережных и посещения "Земли леопардов".